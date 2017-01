A travers le Plan Sénégal émergent (Pse), le gouvernement de M. Macky Sall s’engage à compter le pays de la « Téranga » parmi le pays émergents à l’horizon 2035. Pour ce faire, le Sénégal s’est assuré le concours de ses partenaires techniques et financiers dans le groupe consultatif de Paris, du secteur privé en plus de ses propres ressources pour financer cet ambitieux programme qui s’appuie des investissements productifs massifs dans les secteurs de l’agriculture, des infrastructures et de l’énergie.

Emission Remue-ménage du dimanche 02 mars 2014 – Alassane Samba Diop recevait Sanou Mbaye ex expert à la BAD et Dramani Keita, sociologue et auteur du livre : le marché politique sénégalais : le capharnaüm.